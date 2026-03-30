Dentro de pocos días, 83 escuelas se preparan para cerrar sus puertas durante una semana en Estados Unidos, brindando un descanso extra largo para estudiantes tanto de nivel inicial como de primaria y preparatoria. Este receso se da con motivo de spring break o vacaciones de primavera y, si bien diversos distritos fijaron este momento en su calendario escolar para fines de marzo, existen otros como el Distrito Escolar Unificado de Long Beach, California, que lo pautaron para la semana del lunes 6 al viernes 10 de abril. De acuerdo con lo establecido por el cronograma oficial, del lunes 6 al viernes 10 de abril 61,000 estudiantes disfrutarán de sus vacaciones de primavera, por lo que durante ese período no se dictarán clases. Sin embargo, el receso comienza algunos días antes, dado que el 3 de abril tampoco habrá clases en ninguna institución por Admission Day. Los alumnos terminarán sus actividades el 2 de abril y recién retomarán el lunes 13, por lo que tendrán un total de 11 días seguidos de vacaciones. Quienes quieran consultar todas las fechas extraordinarias para lo que resta del ciclo lectivo podrán hacerlo clicando aquí. Los últimos dos descansos generales que observarán las escuelas y en los que se suspenderán las clases son Lunes 25 de mayo- Memorial Day Esta festividad busca recordar a los soldados que fallecieron mientras combatían en servicio para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. “Una de las tradiciones más importantes ocurre en el Cementerio Nacional de Arlington, Virginia, donde el presidente o vicepresidente de Estados Unidos ofrece un discurso para honrar la memoria de los caídos en combate”, explica USA.gov. Viernes 19 de junio - Juneteenth Este día se destina a profundizar sobre la historia de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. “Muchas ciudades del país festejan con desfiles, festivales de música y fuegos artificiales”, se indica. Durante estos días no sólo cierran sus puertas las escuelas, sino también oficinas gubernamentales, instituciones bancarias y diversos negocios del sector privado.