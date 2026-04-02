El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado un cambio en su política fiscal que afectará de manera directa a los adultos mayores. Esta medida introduce un beneficio de hasta USD 6.000, vinculado a un trámite sencillo dentro de la declaración de impuestos que millones de ciudadanos deben presentar anualmente. A pesar de que el monto es considerable, solo podrán beneficiarse aquellos que cumplan con un requisito específico. El Gobierno ha aclarado que el beneficio no se otorgará de manera automática, sino que dependerá de un paso particular. La nueva deducción se puede utilizar tanto si se opta por detallar los gastos como si se elige la deducción estándar. Además, es de carácter individual: las parejas que presentan en conjunto pueden acceder a un monto de hasta USD 12.000. El beneficio surge de la ley de reforma fiscal aprobada en julio, One Big Beautiful Bill Act, que establece una deducción adicional de hasta USD 6.000 para contribuyentes de 65 años o más. Para acceder a este beneficio, la persona debe marcarlo en su declaración de impuestos federal correspondiente al año 2025 (presentada en 2026). Es un trámite interno del formulario, sin solicitud externa. Este nuevo beneficio se acumula con la deducción histórica para mayores y con la deducción estándar general. En total, un contribuyente mayor de 65 años puede deducir hasta USD 23.750 y una pareja puede llegar a USD 46.700. La deducción comienza a reducirse si el límite de ingresos supera USD 75.000 en declaraciones individuales y desaparece al llegar a USD 175.000. Para parejas, el recorte inicia en USD 150.000 y se elimina desde USD 250.000.