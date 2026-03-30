Estados Unidos refuerza su presencia estratégica en América Latina con un proyecto de alto impacto. La inversión, que supera los 1.000 millones de dólares, estará destinada a la modernización y desarrollo de infraestructura clave en una de las zonas portuarias más importantes de la región. El foco del proyecto estará en el puerto del Callao, en Perú, considerado un punto logístico fundamental para el comercio internacional y la seguridad marítima. Entre sus principales ventajas se destacan: El proyecto contempla la modernización de la infraestructura portuaria y naval, incluyendo: Si bien no se trata exclusivamente de una base militar tradicional, la iniciativa fortalece la presencia operativa y estratégica de Estados Unidos en la zona.