El pasaporte estadounidense es un documento esencial para ciudadanos y extranjeros naturalizados que desean viajar internacionalmente, pues se encuentra dentro de la lista credenciales obligatorias para realizar este tipo de traslados y será solicitado para ingresar o salir del país. Las ferias especiales de pasaportes son opciones populares para quienes desean gestionar este documento, pues se trata de eventos organizados por el Departamento de Estado que operan en días y horarios donde los centros convencionales no se encuentran normalmente disponibles para llevar a cabo esta gestión. En ese sentido, quienes deseen realizar este trámite el sábado 18 de abril y cumplan con las identificaciones necesarias, podrán asistir a cualquiera de los centros enlistados a continuación. Durante este sábado, los siguientes centros se encontrarán disponibles para quienes deseen acercarse a tramitar su pasaporte Okeechobee County Judicial Center (Okeechobee, FL) Charlotte County Clerk of Courts (Punta Gorda, FL) Aiea Library (Pohai Pl 99-374, Aiea, HI) Franklin Park Library (Grand Ave 10311, Franklin Park, IL) Oregon Public Library (Oregon, IL) Rowley Post Office (Rowley, MA) Sublimity Post Office (Sublimity, OR) Atascocita Branch Library (Pinehurst Trail Dr 19520, Atascocita, TX) Hillsboro Post Office (Hillsboro, TX) Reston Post Office (Reston, VA) Para llevar a cabo el trámite es esencial cumplir con la siguiente documentación e instancias Cuando la petición se esté procesando, un correo electrónico se lo notificará a cada solicitante. El estado de la gestión puede consultarse en este link. “Estos eventos son para solicitantes primerizos, niños y cualquier persona que deba solicitar en persona usando el Formulario DS-11. Los eventos en agencias de pasaportes también pueden aceptar renovaciones”, indican las autoridades.