El Registro de Escrituras del Condado de Wake, ubicado en Carolina del Norte, anunció el inició de la Feria de Pasaportes, conocido como Wake County Register of Deeds Passport Fair en inglés, el próximo jueves 16 de abril. La oficina pública del gobierno local suele poner en marcha estas jornadas con el fin de facilitar el acceso a este documento a los ciudadanos que lo precisan pronto y sin un turno previo. De acuerdo con el comunicado oficial de las autoridades locales, la feria está prevista para el próximo jueves16 de abril a las 8:30 a.m. en la sala 100 del edificio Wake County Commons, ubicado en 4011 Carya Drive, en Raleigh. Todos los postulantes o interesados en obtener su pasaporte deben estar en la fila antes de las 2:30 de la tarde para poder ser atendidos. La Feria de Pasaportes está abierta al público y no es necesario solicitar turno, ya que se puede asistir en cualquier momento. El estacionamiento es gratuito y de fácil acceso. Para ser elegible, se debe cumplir al menos una de las siguientes condiciones: Asimismo, quienes quieran renovar su pasaporte actual también pueden hacerlo por correo. Las autoridades recomiendan y solicitan, para agilizar el proceso, que todos los ciudadanos consulten con antelación todos los requisitos y verifiquen si cuentan con los documentos necesarios. Una vez que los agentes de la feria reciban y gestionen las solicitudes de los postulantes, los formularios son enviados al Departamento de Estado junto con la documentación correspondiente. Luego de seis semanas, el tiempo de demora o espera para que se tramiten, los agentes locales del Condado de Wake organizan los envíos a sus respectivos domicilios.