Más de 58 millones de beneficiarios del Seguro Social podrían ver un aumento del 3,2% en sus pagos de jubilación en 2027 si la inflación sigue la trayectoria actual. La analista independiente Mary Johnson revisó al alza su estimación del ajuste por costo de vida —conocido como COLA— tras conocerse los datos del índice de precios al consumidor (CPI) de marzo, que registró el nivel más alto en casi dos años. La Administración del Seguro Social (SSA) calcula el COLA cada año tomando como base el CPI-W, un índice que mide los cambios de precios para trabajadores urbanos. El aumento de 2026 fue del 2,8%, lo que representó un incremento promedio de 56 dólares mensuales para los jubilados. Si la inflación —impulsada principalmente por los precios de la gasolina— se mantiene en su nivel actual, el ajuste de 2027 podría superar esa cifra. El COLA no es una decisión discrecional de la SSA: se activa automáticamente cada año con base en los datos oficiales de inflación. La SSA compara el CPI-W del tercer trimestre del año en curso con el del tercer trimestre del año anterior y esa diferencia determina el porcentaje de ajuste. El CPI-W registró un aumento del 3,3% en los últimos 12 meses según el Buró de Estadísticas Laborales. Con ese dato como base, los estimados actuales para el COLA de 2027 oscilan entre: Ambas estimaciones son preliminares y dependerán de cómo evolucionen los precios durante el tercer trimestre de 2025. Un COLA más alto no siempre representa una mejora real en el poder adquisitivo de los jubilados. Según Johnson, muchos beneficiarios consideran que el ajuste no refleja su experiencia cotidiana con los precios. Una encuesta de AARP de septiembre encontró que el 77% de los adultos mayores de 50 años no cree que un COLA del 3% sea suficiente para cubrir el alza de los gastos cotidianos. El aumento proyectado del 3,2% para 2027 se ubica cerca del promedio histórico de la última década, que según la SSA es del 3,1%. Sin embargo, ese promedio incluye ajustes extraordinarios del 5,9% en 2022 y del 8,7% en 2023, cuando la inflación pospandémica alcanzó niveles récord. Para quienes dependen del Seguro Social como ingreso principal, la diferencia entre un COLA del 2,8% y uno del 3,2% puede representar varios cientos de dólares al año.