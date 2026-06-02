El hallazgo se produjo en el campo aurífero Wangu, localizado en el condado de Pingjiang, a profundidades que varían entre los 2000 y 3000 metros.

Un yacimiento sin igual, con reservas que superan las 1000 toneladas de oro, fue detectado en la provincia central de Hunan, de acuerdo a la confirmación realizada por la Oficina Geológica local.

El hallazgo se produjo en el campo aurífero Wangu, localizado en el condado de Pingjiang, a profundidades que varían entre los 2000 y 3000 metros. En este lugar fueron descubiertas más de 40 vetas de oro, constituyendo uno de los depósitos más significativos en la historia reciente y cuya propiedad es completamente de China.

El hallazgo que transformó la historia: la revelación de los lingotes de oro

Los análisis preliminares indican que a 2000 metros de profundidad se han identificado 300 toneladas de oro, mientras que el total estimado supera las 1000 toneladas, valoradas en aproximadamente 600.000 millones de yuanes (equivalentes a 83.000 millones de dólares o 79.000 millones de euros).

Chen Rulin, especialista en prospección minera, subrayó la alta calidad del metal y su relevancia estratégica para la industria, según lo informado por la agencia estatal Xinhua.

Asimismo, algunas muestras de roca perforada revelaron oro visible, con concentraciones que alcanzan los 138 gramos por tonelada de mineral.

Aparecen 1000 toneladas de monedas de oro y toda la riqueza le corresponde por entero a un país

¿Cuáles fueron los factores determinantes en la identificación del yacimiento de oro?

De acuerdo con el comunicado oficial, el tesoro fue identificado a través de tecnologías avanzadas de prospección, entre ellas el modelado geológico 3D, el cual permitió localizar con exactitud la posición de las vetas auríferas. Considerado uno de los hallazgos más significativos en China en años recientes, este yacimiento refuerza las reservas nacionales y podría potenciar la capacidad del país para garantizar el suministro de un recurso clave.

Liu Yongjun, subdirector de la Oficina Geológica de Hunan, indicó que también se hallaron indicios de oro en áreas adyacentes al sitio principal, lo que abre la posibilidad de nuevos descubrimientos en la región. En consonancia con esta tendencia, en marzo de 2023 se localizó otro importante yacimiento de casi 50 toneladas de oro en la provincia oriental de Shandong. China produjo 375,16 toneladas métricas de oro en 2023, que son 3,12 más que el año anterior, representando un incremento interanual del 0,84%, según datos de la Asociación del Oro del país.

Igualmente, el consumo nacional de oro creció un 8,78% hasta alcanzar las 1.089,69 toneladas. En los años recientes, la expansión de la clase media china y la creciente inclinación a adquirir lingotes como forma de resguardo ante la volatilidad global han aumentado considerablemente la demanda interna por este metal precioso.