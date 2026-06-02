El crecimiento militar de Brasil ya no constituye únicamente una cuestión de carácter regional.

En un contexto de tensiones internacionales y reconfiguración del poder global, Brasil busca consolidarse como una potencia militar con capacidad de influencia tanto fuera como dentro de América Latina, un movimiento que altera los equilibrios tradicionales. Con una estrategia de expansión sostenida, inversiones crecientes en defensa y una proyección cada vez más ambiciosa, el gigante sudamericano se ha transformado en un factor que preocupa a las grandes potencias del mundo.

El crecimiento militar de Brasil ya no constituye únicamente una cuestión de carácter regional. Este desarrollo no solo manifiesta su deseo de fortalecer su posición en el continente, sino que también revela su intención de desempeñar un papel significativo en la arena internacional, lo que podría tener repercusiones en la dinámica de poder global.

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El país se destaca en la región con más de 366.000 efectivos activos y 1,3 millones en reserva, así como con una flota aérea y naval que se encuentra en constante modernización. Su colaboración con Saab para la fabricación de los aviones de combate Gripen NG -con tecnología compartida y producción en territorio brasileño- representa un avance significativo: por primera vez, una nación latinoamericana incorpora aviones de generación avanzada en su industria militar.

Según el índice Global Firepower 2025, Brasil se posiciona en el puesto 11° a nivel global y en el primero en América Latina, superando considerablemente a México, Argentina y Chile. Su presupuesto destinado a la defensa supera los USD 24.000 millones anuales, cantidad que se espera que aumente hasta 2026, con un incremento de más del 6%.

Simultáneamente, su programa de submarinos nucleares (PROSUB), desarrollado en colaboración con Francia, avanza en el diseño del primer submarino nuclear de América Latina, una capacidad que solo poseen unos pocos países en el mundo.

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Europa también está atenta a esta situación. La comercialización de aeronaves de transporte militar Embraer C-390 Millennium a naciones de la OTAN, como el Reino de los Países Bajos y Suecia, demuestra que Brasil ha ascendido a la categoría de exportador de tecnología militar avanzada, un logro insólito hace apenas veinte años. Esta autonomía tecnológica, junto a su significativo poder demográfico y su ubicación geográfica estratégica, lo posiciona como un nuevo actor relevante en el equilibrio global.

El fundamento de la fuerza militar de Brasil: