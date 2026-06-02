En Los Ángeles, Dallas, Nueva York y Chicago se encuentran ubicados algunos de los aeropuertos internacionales más importantes de Estados Unidos, que año tras año reciben miles de turistas y viajeros.

En ese sentido, antes de iniciar los preparativos del traslado, tanto estadounidenses como visitantes extranjeros tendrán que verificar que su pasaporte cumpla con un requisito clave: encontrarse en total vigencia.

Cuando no se cuenta con un documento completamente en fecha, no sólo habrá inconvenientes con las autoridades migratorias, sino también con las diferentes aerolíneas, que se negarán a permitir el abordaje cuando el pasajero no cuente con una identificación internacional completamente válida.

Información importante para ciudadanos estadounidenses: qué dice la ley sobre estos viajeros

De acuerdo con el United States Code (Título 8, § 1185) -Control de viajes de ciudadanos y extranjeros, se establece como regla federal que

“Salvo lo dispuesto en contrario por el Presidente y sujeto a las limitaciones y excepciones que el Presidente pueda autorizar y prescribir, será ilegal que cualquier ciudadano de los Estados Unidos salga, entre, o intente salir o entrar en los Estados Unidos a menos que posea un pasaporte estadounidense válido”

En ese sentido, es importante considerar que los pasaportes americanos de adultos tienen una validez máxima de hasta 10 años, por lo que deberán ser renovados todos los ejemplares tramitados antes de junio de 2016.

El pasaporte americano debe encontrarse en total vigencia. Shutterstock

Información clave para ciudadanos extranjeros que desee visitar Estados Unidos

Asimismo, Estados Unidos exige a todos los viajeros la presentación de un documento completamente vigente durante la totalidad de la estadía pautada en el país y seis meses adicionales a la fecha de salida, salvo en el caso de las naciones que se encuentran dentro del conocido como “Club de los 6 meses”, que sólo tendrán que presentar pasaporte válido durante el tiempo del viaje.

Además, disponer de un pasaporte aceptable no sólo es fundamental para el momento del viaje sino también para tramitar los documentos previos, como la visa americana o la autorización ESTA, por ejemplo.

Otros documentos y requisitos que las autoridades seguirán de cerca

Antes de autorizar cualquier traslado internacional, las autoridades tendrán en cuenta otros aspectos básicos, tales como