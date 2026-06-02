La medida permite la confiscación del vehículo y la cancelación o suspensión de la licencia de conducir en aquellos casos en los que no se logre justificar la documentación exigida por la normativa vigente.

La ciudad de Chicago ha ratificado el endurecimiento de los controles vehiculares, implementando operativos en los cuales las autoridades examinan cada vehículo individualmente para verificar el cumplimiento de un requisito fundamental.

Dicha medida permite la confiscación del vehículo y la cancelación o suspensión de la licencia de conducir en aquellos casos en los que no se logre justificar la documentación exigida por la normativa vigente.

El control está coordinado por fuerzas locales en colaboración con la Secretaría de Estado de Illinois, entidad que supervisa licencias y registros en el estado.

Confiscación de vehículos y revocación de licencias a estos conductores

Durante las verificaciones realizadas en Chicago, los agentes requieren documentación válida y vigente que demuestre la identidad y la autorización para conducir. Entre los documentos requeridos se encuentran:

Licencia de conducir válida emitida por el estado de Illinois o por otro estado (o permiso autorizado).

emitida por el estado de Illinois o por otro estado (o permiso autorizado). Identificación oficial que sea aceptada por el estado, según corresponda.

que sea aceptada por el estado, según corresponda. Registro del vehículo que esté actualizado.

que esté actualizado. Seguro automotor vigente que cumpla con la normativa estatal.

Ya es oficial | Confiscan los vehículos y cancelan las licencias de conducir de todas las personas que no puedan mostrar estos documentos

No presentar estos documentos durante la revisión provoca sanciones inmediatas.

Qué sucede con aquellos que carecen de la documentación requerida

Cuando el conductor no puede presentar su identificación oficial o no posee una licencia válida, las autoridades están autorizadas para:

Retener o confiscar el vehículo

Suspender o cancelar la licencia de conducir

Aplicar multas económicas y cargos administrativos

Requerir audiencias para recuperar el permiso o el vehículo

La gravedad está sujeta a la transgresión y a antecedentes previos.