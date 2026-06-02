La mayoría de los procesos de cobro de impuestos en Estados Unidos incluyen múltiples avisos, plazos para responder y oportunidades de negociación. Sin embargo, existe un mecanismo excepcional que permite al Gobierno actuar de forma inmediata cuando considera que la recuperación de una deuda tributaria corre peligro.

Se trata del denominado Jeopardy Levy o “Embargo por Riesgo de Cobro”, una herramienta legal de emergencia utilizada por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) para congelar y embargar activos sin previo aviso cuando sospecha que el contribuyente podría impedir el cobro de una deuda fiscal.

IRS tiene la facultad legal de embargar bienes de inmediato

Un Jeopardy Levy o “Embargo por Riesgo de Cobro” es una medida extraordinaria que permite al IRS:

Embargar activos de forma inmediata

Congelar fondos y propiedades

Actuar antes de completar el procedimiento habitual de cobro

Se utiliza únicamente en situaciones donde la agencia considera que existe un riesgo real de perder la posibilidad de recuperar la deuda.

El Embargo por Riesgo de Cobro puede ejecutarse antes de completar los procesos ordinarios porque es una medida de emergencia. Fuente: El Cronista.

IRS embarga inmediatamente a todos los que atrasaron este trámite

El IRS recurre a esta herramienta cuando sospecha que una persona:

Está ocultando activos

Planea abandonar el país

Está transfiriendo bienes a terceros

Intenta evitar deliberadamente el pago de impuestos

Son situaciones consideradas de alto riesgo para la recuperación de la deuda tributaria.

¿Es legal embargar cuentas bancarias y bienes sin previo aviso?

La legislación tributaria estadounidense autoriza al IRS a utilizar el procedimiento de Embargo por Riesgo de Cobro cuando considera que existe un riesgo inminente de que el contribuyente oculte, transfiera o retire activos que dificulten el cobro de la deuda fiscal.

Esto significa que la agencia puede congelar cuentas bancarias o embargar determinados bienes antes de notificar formalmente al contribuyente, aunque posteriormente debe justificar la medida y permitir que la persona afectada ejerza su derecho de defensa.