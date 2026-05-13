El precio del transporte público hacia el MetLife Stadium en Nueva Jersey, sede de varios partidos del Mundial 2026 incluida la final, fue recortado de forma significativa tras las quejas de fanáticos por los costos excesivos. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que el boleto de ida y vuelta en autobús desde Manhattan bajó de u$s 80 a u$s 20, con el objetivo declarado de hacer los viajes al estadio más accesibles para todos. El recorte no se limitó al bus: NJ Transit, la empresa que opera los trenes desde Penn Station hasta Nueva Jersey, también redujo su tarifa de ida y vuelta de u$s 150 a u$s 98. Ambas medidas llegan en un contexto de presión creciente sobre los comités organizadores de Nueva York y Boston, las únicas ciudades sede que habían implementado recargos especiales para fans del Mundial. Las dos opciones de transporte público desde Nueva York hacia el estadio quedaron con precios sustancialmente más bajos. El CEO de NJ Transit, Kris Kolluri, explicó que la reducción fue posible gracias a ingresos publicitarios vinculados a la FIFA, fondos publicitarios adicionales y subsidios federales. Para referencia: la tarifa habitual del trayecto en tren para conciertos y eventos deportivos regulares es de u$s 12,90. Además, se habilitaron autobuses escolares adicionales para ampliar la capacidad de traslado hacia el estadio. La reducción en el costo del transporte público representa un alivio directo para los fanáticos que planean asistir a los ocho partidos que se disputarán en el MetLife Stadium, incluyendo la final del Mundial 2026. Hochul indicó que el estado de Nueva York aportó recursos propios para garantizar la baja en la tarifa del autobús. El comité organizador Nueva York–Nueva Jersey celebró el anuncio. Sin embargo, el transporte es solo una parte del gasto total: los precios dinámicos de las entradas a los partidos también han sido criticados por grupos de fanáticos y por los propios alcaldes de ciudades sede como Nueva York y Los Ángeles. Ciudades como Filadelfia y Seattle, en cambio, no aplicaron recargos especiales de transporte para los fans del torneo.