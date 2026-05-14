Los beneficiarios del Seguro Social podrían recibir en 2027 un ajuste por costo de vida (COLA) de casi el 4%, el más alto proyectado en años. La inflación acelerada ya erosiona el valor real de los cheques actuales, según organizaciones especializadas en finanzas públicas y defensa de adultos mayores. La Senior Citizens League estima un COLA de 3,9% para 2027; el Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB) proyecta 3,8%, con un rango posible de entre 3% y 4,5%. El ajuste oficial no se confirmará hasta octubre, cuando se publiquen los datos de inflación de julio a septiembre. El jubilado promedio cobra u$s 2.071 mensuales. Un COLA del 3,9% sumaría unos u$s 80 al mes, llevando el cheque típico a cerca de u$s 2.152. El problema es que el ajuste se calcula con datos del tercer trimestre, sin reflejar la inflación real de otros períodos. Con el CPI subiendo al 3,8% anual en abril y el COLA 2026 fijado en solo 2,8%, muchos beneficiarios ya pierden poder adquisitivo. La Senior Citizens League estima que los beneficios han perdido casi el 14% de su valor real en la última década. Un ajuste más alto implica mayores desembolsos del programa, lo que agrava su situación financiera. El CRFB advierte que un COLA del 3,9% empeoraría el déficit en unos u$s 300.000 millones en la próxima década y adelantaría en tres meses la posible insolvencia del fondo, estimada para fines de 2032. Para estabilizar el sistema, el CRFB propone limitar los beneficios de parejas jubiladas de altos ingresos a u$s 100.000 anuales, medida que generaría ahorros de hasta u$s 190.000 millones en diez años y cerraría cerca del 20% de la brecha de solvencia. La cifra definitiva del COLA 2027 se conocerá en octubre.