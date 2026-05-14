Los conductores extranjeros que visitan Estados Unidos podrían necesitar más que su licencia de conducir. Sin un permiso internacional de conducción (IDP) se exponen a multas de hasta u$s 1,000 e incluso a la detención del vehículo en algunos estados. El IDP es un documento oficial que traduce la licencia extranjera a múltiples idiomas. Debe llevarse siempre junto a la habilitación del país de origen, no en su reemplazo. Cada estado decide si lo exige o simplemente lo recomienda. En los estados que requieren el IDP, circular sin él equivale legalmente a manejar sin licencia, aunque el conductor lleve su habilitación extranjera. Once estados exigen o recomiendan fuertemente contar con el IDP para conductores extranjeros: La exigencia no se limita a los controles policiales. Muchas empresas de alquiler de autos también requieren el IDP, especialmente cuando la licencia de origen no está escrita en inglés. El trámite debe realizarse en el país de residencia antes de viajar —no en Estados Unidos— a través de los organismos habilitados en cada nación. El documento tiene validez de un año y, aun en estados donde no es obligatorio, facilita cualquier interacción con las autoridades de tránsito.