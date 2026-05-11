La ciudad de Nueva York anunció una importante expansión de su red educativa con la creación de cinco nuevas escuelas públicas que comenzarán a funcionar en el ciclo lectivo 2026-2027. La medida apunta a aliviar el problema de sobrepoblación escolar en sectores del Bronx y Queens, dos de los distritos con mayores desafíos educativos de la ciudad. El plan fue presentado como parte de una estrategia para mejorar el acceso a una educación de calidad y sumar propuestas pedagógicas innovadoras, adaptadas a las necesidades de comunidades diversas. Las nuevas instituciones estarán distribuidas entre el Bronx y Queens, y fueron diseñadas para atender diferentes niveles educativos, desde jardín de infantes hasta secundaria. Una de las particularidades del proyecto es que cada establecimiento tendrá una identidad académica propia, con enfoques que combinan materias tradicionales con modelos educativos especializados. Entre las propuestas se destacan: El objetivo es diversificar la oferta educativa y responder a demandas específicas de barrios históricamente afectados por falta de vacantes. Desde la administración local explicaron que ambos distritos enfrentan desafíos estructurales dentro del sistema educativo. En el Bronx, los indicadores muestran una alta concentración de estudiantes en situación de vulnerabilidad económica, además de una importante presencia de alumnos inmigrantes y niños con necesidades educativas especiales. En Queens, aunque conviven escuelas con realidades socioeconómicas muy distintas, también existe presión sobre la capacidad del sistema, especialmente en algunas zonas con fuerte crecimiento poblacional. Con estas cinco nuevas escuelas públicas, la ciudad busca: La apertura está prevista para septiembre de 2026 y representa una de las apuestas más ambiciosas de la ciudad para fortalecer su sistema educativo en los próximos años.