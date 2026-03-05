La temporada de alergias ya comenzó en varias regiones del país y los pronósticos anticipan un escenario complicado: especialistas advierten que la temporada de polen 2026 en Estados Unidos podría convertirse en una de las más intensas registradas, con picos muy altos en distintas zonas durante la primavera y el verano. El informe meteorológico indica que el aumento de temperaturas, las lluvias irregulares y los cambios en las heladas primaverales favorecerán la producción de polen en árboles, pastos y malezas. Algunas regiones ya registran niveles en aumento y los expertos prevén episodios severos en varios estados. La temporada de polen 2026 en Estados Unidos comenzó antes de lo habitual en varias zonas del sur y el oeste. Los primeros aumentos se registran en California, Arizona y la costa del Golfo, donde el polen de árboles ya circula en niveles elevados. Según el pronóstico, el Valle de Ohio será una de las regiones más afectadas, con picos especialmente altos tras episodios de lluvia primaveral. También se esperan niveles muy elevados en el noroeste del Pacífico, especialmente en ciudades como Seattle (Washington) y Portland (Oregón), donde el polen de árboles podría mantenerse alto durante varias semanas. El comportamiento del polen en 2026 variará según el tipo de planta y la región. Los especialistas prevén varias fases de intensidad a lo largo del año. Los expertos señalan que la temperatura del suelo, la lluvia, el viento y las heladas tardías pueden modificar la intensidad de cada fase. En algunos casos, una helada primaveral reduce el polen momentáneamente, pero luego provoca repuntes más fuertes semanas después.