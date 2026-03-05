El Internal Revenue Service (IRS) confirmó una actualización clave en las reglas de impuestos que permitirá a ciertos trabajadores excluir hasta u$s 130.000 de ingresos del pago de impuestos federales. La medida impacta principalmente a ciudadanos y residentes de Estados Unidos que trabajan fuera del país y califican para la exclusión de ingresos obtenidos en el extranjero. La actualización otorga alivio fiscal a contribuyentes obligados a abandonar determinados países por guerra, conflictos o crisis graves, evitando que pierdan beneficios tributarios si no pudieron cumplir con los requisitos de tiempo exigidos por la ley. Las reglas actualizadas del IRS se aplican a quienes utilizan la Foreign Earned Income Exclusion (exclusión de ingresos obtenidos en el extranjero), un beneficio que permite excluir ingresos generados fuera de Estados Unidos del cálculo de impuestos federales. Para acceder normalmente se debe cumplir uno de estos requisitos: ser residente bona fide en otro país durante un año completo o haber estado al menos 330 días fuera de Estados Unidos en un período de 12 meses consecutivos. El ente recaudador federal actualizó las reglas porque muchos contribuyentes tuvieron que abandonar sus países de residencia por situaciones peligrosas, lo que les impedía cumplir con el requisito de permanencia mínima en el extranjero exigido por el código tributario. La nueva guía reconoce condiciones adversas en estos países durante 2025: Para calificar, el contribuyente debe demostrar que vivía o trabajaba en el país antes de la fecha establecida y que habría cumplido con los requisitos normales de permanencia si no hubiera tenido que evacuar por las condiciones adversas. El alivio permite mantener la exclusión de ingresos extranjeros y evitar perder el beneficio fiscal.