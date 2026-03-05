El DMV confirmó la lista negra de conductores que se aplica a nivel federal a través de un registro nacional que puede bloquear tramitar la licencia en todo el país. El sistema concentra información sobre personas que perdieron o tienen restringido el derecho a conducir en Estados Unidos. El registro funciona mediante una base de datos federal que comparten los estados y que permite detectar si un conductor tiene suspensiones, revocaciones o infracciones graves. Cuando una persona intenta solicitar una licencia en otro estado, las autoridades consultan este sistema antes de aprobar el trámite. La llamada lista negra de conductores corresponde al National Driver Register (NDR), un sistema federal administrado por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras. Esta base de datos centraliza los registros de conductores sancionados en todo Estados Unidos. Dentro del NDR funciona el Problem Driver Pointer System (PDPS), un sistema informático que identifica a personas cuyo privilegio de conducir fue suspendido, revocado, cancelado o directamente negado por un estado debido a infracciones graves. El sistema almacena datos básicos para identificar al conductor: Cuando una persona intenta tramitar una licencia de conducir en cualquier estado, la oficina estatal consulta el sistema PDPS para verificar si existe un registro previo en el National Driver Register. Si el sistema detecta un antecedente, el PDPS redirige al estado que realiza la consulta al estado que reportó la infracción. Allí se mantiene el historial completo del conductor y se define si la persona puede recuperar o no su derecho a conducir. En la práctica, esto significa que no es posible evitar una suspensión mudándose a otro estado, ya que el registro nacional permite a las autoridades detectar automáticamente a los conductores con sanciones pendientes.