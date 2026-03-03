Estados Unidos se prepara para recibir una nueva ronda de tormentas y clima severo, que iniciará el próximo miércoles 4 de marzo y se extenderá durante varios días. Los expertos indican que el riesgo de condiciones meteorológicas peligrosas se mantendrá para las diversas tormentas que atravesarán las Llanuras y el Valle de Ohio, donde hay alerta por actividad eléctrica, caída de granizo y grandes ráfagas de viento. Este contexto particular hará que el mes inicie para toda esta región con alerta incluso de inundaciones. De acuerdo con lo indicado por expertos de AccuWeather, aunque las primeras alertas comenzarán a emitirse el 4 de marzo para el noreste de Texas hasta el este de Kansas y el suroeste de Illinois, del 5 al 11 de marzo se encenderán las alarmas por clima severo en todo el territorio comprendido desde Texas hasta el Valle de Ohio. El principal causante de este sistema de tormentas intensas será el choque de aire frío con gran caudal de humedad que tendrá lugar a mediados de esta semana. Si bien los especialistas indican que la intensidad de cada tormenta dependerá de las circunstancias particulares en las que se desarrolle, hay una alerta generalizada de clima severo que todos los habitantes de la zona perjudicada deben contemplar. De la mano con estas condiciones meteorológicas, se indica que el riesgo de inundaciones a principio de mes también incrementará.