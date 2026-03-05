Los pronósticos meteorológicos anticipan la llegada de un sistema de tormentas eléctricas extremadamente intenso que podría impactar en varias regiones de Estados Unidos durante los próximos días. El sistema será provocado por el choque entre aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México y aire frío en altura, una combinación que suele generar tormentas severas. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (SMN) y el Centro de Predicción Meteorológica (CPM) informaron que existe un riesgo de lluvias intensas y tormentas fuertes desde el sur de las Grandes Llanuras hasta zonas del valle del Ohio. Los informes técnicos indican que el sistema podría provocar precipitaciones abundantes en cortos periodos, lo que aumenta el riesgo de inundaciones repentinas en varias áreas urbanas. En algunos sectores ya se emitieron alertas por acumulaciones de lluvia que podrían superar los niveles habituales. Además de la lluvia, se prevé que algunas tormentas desarrollen granizo de gran tamaño y ráfagas de viento intensas, condiciones típicas de los episodios de convección severa que monitorea el CPM. Antes de la llegada de la línea de tormentas, los pronósticos anticipan temperaturas superiores a lo normal para la época, un factor que aumenta la energía disponible en la atmósfera y favorece el desarrollo de tormentas más violentas. Los meteorólogos recomiendan seguir las alertas oficiales y permanecer en los hogares durante los momentos más intensos del sistema, ya que las condiciones meteorológicas pueden deteriorarse rápidamente cuando estas tormentas eléctricas avanzan sobre las ciudades.