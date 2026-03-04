De acuerdo con los últimos reportes del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), se aproxima un diluvio histórico con un frente de aire helado que afectará gran parte de los Estados Unidos esta semana. Este patrón climático severo se origina en la interacción de un frente frío de gran alcance con una masa de aire polar masiva, lo que genera condiciones propicias tanto para lluvia extrema como para tiempo gélido posterior. Los meteorólogos del NWS han explicado que este diluvio inminente está asociado a la llegada de un frente frío reforzado por una extensa masa de aire polar que se desplaza desde las planicies hacia el este del país. El Centro de Predicción Meteorológica (WPC) ha señalado que la humedad abundante combinada con aire cálido y aire frío de alta energía creará un escenario propicio para precipitaciones intensas o “tormenta negra” en regiones del centro y este de los Estados Unidos. Vastas regiones podrían experimentar acumulaciones de lluvia muy altas en cortos periodos, con posibilidad de inundaciones y escurrimientos rápidos, especialmente en zonas fluviales o con suelos ya saturados por lluvias anteriores. Además del riesgo de lluvias intensas, el NWS alerta que detrás de este frente llegará una ola de frío histórico con temperaturas marcadamente bajas, causando heladas generalizadas y posibles condiciones de tormenta de invierno en varios estados del norte y centro del país. Las noches frías y temperaturas bajo cero están previstas para prolongarse más allá del fin de semana, lo que puede agravar las condiciones para quienes se encuentren sin preparación adecuada. Las autoridades meteorológicas recomiendan que la población: