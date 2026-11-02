La Marina de Estados Unidos recomienda mantener al menos un tercio del tanque de combustible para reducir el riesgo de quedarse sin nafta durante un viaje.

Quedarse sin combustible en medio de un viaje puede convertirse en un problema, especialmente cuando no hay estaciones de servicio cercanas o se producen demoras inesperadas. Para reducir ese riesgo, existen recomendaciones de seguridad vial que aconsejan no esperar a que el tanque del vehículo esté casi vacío antes de volver a cargar.

En este sentido, la Marina de Estados Unidos incluye una recomendación concreta en su IA Family Handbook, no permitir que el nivel de combustible descienda por debajo de un tercio de la capacidad del tanque. La indicación forma parte de una serie de consejos para circular con mayor seguridad, tanto en trayectos largos como dentro de la ciudad.

¿Por qué es recomendable mantener al menos 1/3 del tanque de combustible?

La principal razón es contar con una reserva que permita continuar el recorrido si aparece alguna situación imprevista.

Aunque un conductor tenga previsto dónde cargar combustible, pueden surgir circunstancias que modifiquen sus planes, como congestiones de tránsito, desvíos, caminos cerrados o estaciones de servicio fuera de funcionamiento.

Mantener al menos un tercio del tanque permite disponer de un margen adicional de autonomía para buscar una alternativa sin depender de encontrar combustible de inmediato.

La recomendación adquiere especial importancia durante viajes largos, recorridos por zonas poco transitadas o desplazamientos en los que no se conoce con precisión la ubicación de las próximas estaciones de servicio.

Recomiendan no dejar que el tanque de combustible baje de un tercio de su capacidad como medida preventiva durante los viajes. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué otros consejos ofrece la Marina de Estados Unidos para viajar de manera segura?

En el mismo apartado de su manual, la Marina estadounidense presenta otras medidas destinadas a reducir los riesgos durante los desplazamientos por carretera.

Entre ellas se encuentran: