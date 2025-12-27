Una fuerte tormenta invernal está provocando interrupciones masivas en el tráfico aéreo de Estados Unidos durante el fin de semana, con aeropuertos saturados y operaciones reducidas en varias regiones del país.

La situación ya genera complicaciones para miles de pasajeros, con vuelos reprogramados, largas esperas y advertencias de las aerolíneas para quienes tengan conexiones o viajes previstos hacia zonas con clima extremo.

¿Por qué cancelan y demoran miles de vuelos este fin de semana?

Las cancelaciones y demoras se deben a un intenso sistema de tormentas invernales que dejó las nevadas más fuertes en casi cuatro años en el noreste de Estados Unidos. En Nueva York, Central Park acumuló más de 11 centímetros de nieve, mientras que otras zonas del estado superaron los 19 centímetros.

Solo el sábado se cancelaron cerca de 700 vuelos domésticos, principalmente en el área de Nueva York, y más de 3.000 vuelos registraron demoras en todo el país, de acuerdo con datos del sitio FlightAware.

¿Qué ciudades de Estados Unidos están más afectadas y qué deben hacer los viajeros?

El mayor impacto se concentra en el noreste, donde varios estados declararon la emergencia y las condiciones de rutas y aeropuertos siguen siendo complicadas, incluso después de que pasó lo peor de la tormenta.

Ciudades y regiones más afectadas:

Nueva York y su área metropolitana

Nueva Jersey

Connecticut

Sur de California, por otro temporal con lluvias intensas y aludes de barro

Las aerolíneas recomiendan verificar el estado del vuelo antes de dirigirse al aeropuerto, considerar cambios de itinerario sin cargo y seguir las alertas oficiales ante posibles nuevas demoras o cancelaciones.