El Gobierno de Estados Unidos confirmó que, a partir de enero, volverá a aplicar retenciones directas sobre los salarios de un grupo específico de trabajadores. La medida impactará de forma automática sobre los ingresos mensuales y no contempla excepciones.

La decisión alcanza a personas con préstamos estudiantiles federales en default y reactiva un mecanismo de cobro que había sido suspendido durante la pandemia. El proceso será progresivo y se ampliará en las semanas siguientes.

¿A quiénes les retendrán el sueldo y desde cuándo?

Las primeras notificaciones de embargo salarial comenzarán a enviarse desde la semana del 7 de enero, según confirmó el Departamento de Educación. En una primera etapa, unos 1.000 prestatarios recibirán el aviso formal .

Actualmente, más de 5 millones de personas se encuentran en situación de default por préstamos estudiantiles , aunque el Gobierno advirtió que esa cifra podría duplicarse. En total, más de 42 millones de estadounidenses mantienen este tipo de deuda activa.

En una primera etapa, unos 1.000 prestatarios recibirán el aviso formal. Fuente: Pexels

¿Cuánto pueden retener y qué se puede hacer para evitarlo?

La normativa permite al Gobierno retener hasta el 15% del ingreso neto del trabajador para cubrir la deuda. La ley fija un piso mínimo: el salario semanal no puede quedar por debajo de u$s 217,50.

Para evitar la retención del sueldo, los especialistas recomiendan actuar de inmediato: