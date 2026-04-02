El Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), operador de la terminal aérea de Acapulco, informó la contratación de un crédito bancario de corto plazo por MXN $1,700 millones. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la compañía detalló que MXN $1,000 millones se destinarán al pago del vencimiento de los certificados bursátiles con clave OMA 21V, programado para el próximo 10 de abril. El monto restante será utilizado para cubrir necesidades de capital de trabajo. El financiamiento tiene un plazo de seis meses y fue contratado a una tasa anual promedio de TIIE más 59 puntos base. Al cierre del cuarto trimestre de 2025, OMA reportó un costo de financiamiento de MXN $290 millones, por debajo de los 332 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. La empresa atribuyó esta disminución a un menor reconocimiento de cambios en el valor presente de la provisión de mantenimiento mayor, así como a mayores ingresos por intereses durante el periodo. En cuanto a inversiones, la compañía señaló que destinó MXN $755 millones de pesos a capital, mantenimiento mayor y proyectos estratégicos contemplados en sus Planes Maestros de Desarrollo. De este total, 613 millones se asignaron a mejoras en bienes concesionados, 81 millones a mantenimiento mayor y 61 millones a inversiones estratégicas. OMA opera y administra 13 aeropuertos en México, entre ellos Monterrey, Acapulco, Durango y Zacatecas. Al cierre de 2025, la empresa reportó ingresos por MXN $15,964 millones, lo que representó un incremento anual de 5.9%. En tanto, la utilidad neta de la parte controladora creció 24.2%, para ubicarse en 5,341 millones de pesos.