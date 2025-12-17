A partir del 26 de diciembre, el Gobierno de Estados Unidos pondrá en marcha un nuevo sistema de control migratorio que marcará un cambio profundo en la forma en que se registran los movimientos de extranjeros dentro y fuera del país.

La medida, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), establece la recolección obligatoria de datos biométricos —incluyendo escaneo facial y huellas digitales— tanto al momento del ingreso como de la salida del territorio estadounidense.

El objetivo oficial es reforzar la seguridad fronteriza y mejorar la verificación de identidad de los viajeros no ciudadanos, en un contexto de creciente preocupación por el uso de documentos falsos y las salidas no registradas.

Qué datos biométricos se recolectarán en aeropuertos y fronteras

El nuevo sistema permitirá al DHS capturar y almacenar:

Fotografías faciales en tiempo real

Huellas digitales

Datos asociados al documento de viaje

La recolección se realizará en aeropuertos internacionales, cruces terrestres y puertos marítimos, y se aplicará específicamente en el momento de la salida del país, una etapa que hasta ahora tenía controles más limitados.

Para qué se usarán los datos biométricos

Según las autoridades, la información recolectada permitirá:

Comparar los datos de entrada y salida de cada extranjero

Confirmar que la persona abandona efectivamente el país

Detectar inconsistencias en la identidad del viajero

Reducir riesgos vinculados al terrorismo, fraude migratorio y uso de documentos falsificados

Este cruce de información busca cerrar vacíos históricos en el control de salidas, uno de los puntos más cuestionados del sistema migratorio estadounidense.

A quiénes afecta la nueva regla migratoria

La normativa se aplicará a todos los no ciudadanos, sin excepciones por edad o tipo de visa. Esto incluye:

Titulares de visas temporales

Trabajadores extranjeros

Residentes temporales

Menores de edad y adultos mayores

El alcance amplio del sistema ha generado debate entre especialistas en derecho migratorio y privacidad de datos.

Preocupación legal y advertencias de expertos

Firmas legales especializadas en inmigración advirtieron que la recolección biométrica al salir del país representa un cambio estructural en la vigilancia fronteriza. Según estos análisis, el nuevo esquema crea un paradigma que deberá contar con supervisión legal constante.

Entre los puntos críticos señalados se encuentran:

La transparencia sobre el uso de los datos

El tiempo de conservación de la información biométrica

Los mecanismos para corregir errores en los registros

La necesidad de garantías constitucionales para los viajeros legales

Expertos subrayan que la implementación no debería ser automática ni indiscriminada, sino respetar las particularidades de cada caso.