Viajar durante las fiestas de fin de año es una tradición para millones de personas en Estados Unidos, pero también se ha convertido en un terreno fértil para el fraude digital.

En un comunicado reciente, el Congreso emitió una advertencia oficial por el aumento de estafas vinculadas a viajes, justo cuando comienza uno de los periodos de mayor movilidad turística y comercial del país.

La alerta busca prevenir pérdidas económicas y robos de identidad en un contexto donde el uso intensivo de plataformas digitales y la urgencia por cerrar reservas crean el escenario perfecto para engaños cada vez más sofisticados.

Por qué aumentan las estafas de viajes en Navidad y Año Nuevo

Según evaluaciones del Comité Económico Conjunto del Congreso (JEC), los fraudes relacionados con viajes muestran un patrón claro: se disparan durante la temporada alta, especialmente entre diciembre y enero. El incremento del comercio electrónico, sumado a la presión por conseguir ofertas rápidas, facilita el accionar de redes criminales organizadas.

El Congreso emitió una advertencia oficial por el aumento de fraudes vinculados a viajes. Imagen: archivo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las cifras más recientes de la Comisión Federal de Comercio (FTC) reflejan la magnitud del problema: en 2024, las pérdidas por estafas digitales en viajes superaron los $274 millones de dólares, un récord que encendió las alarmas en autoridades y en el sector turístico.

Las estafas más comunes que afectan a los viajeros

Los reportes oficiales identifican varios métodos recurrentes utilizados por los estafadores. Entre los más frecuentes se encuentran:

Sitios web falsos que imitan aerolíneas, hoteles o agencias reconocidas

Ofertas irreales difundidas por correo electrónico, mensajes de texto o redes sociales

Falsas cancelaciones de vuelos o reservas , con enlaces que redirigen a páginas fraudulentas

Suplantación de agentes de atención al cliente

Solicitudes de pago mediante tarjetas de regalo, transferencias inmediatas o criptomonedas

Estas tácticas buscan obtener dinero de forma directa o acceder a datos personales y bancarios de las víctimas.

El rol de la inteligencia artificial en los nuevos fraudes

Uno de los factores que más preocupa a las autoridades es el uso creciente de inteligencia artificial y automatización en las estafas de viajes. Plataformas del sector han detectado campañas capaces de replicar con gran precisión correos, logotipos y mensajes oficiales, lo que dificulta distinguir entre comunicaciones legítimas y fraudulentas.

Este avance tecnológico permite a los estafadores actuar con mayor velocidad, personalizar mensajes y ampliar el alcance de los engaños justo en momentos de alta demanda, como las fiestas de fin de año.

Qué recomiendan para evitar caer en estafas

Ante este panorama, la Comisión Federal de Comercio difundió una serie de recomendaciones clave para reducir riesgos:

Verificar directamente la existencia de hoteles y servicios turísticos

Confirmar que las reservas se realicen en sitios oficiales y seguros

Desconfiar de precios muy por debajo del mercado

No realizar pagos por métodos no rastreables

Evitar hacer clic en enlaces enviados por mensajes inesperados

Contactar siempre a las empresas a través de los canales publicados en sus páginas oficiales

La FTC insiste en que la urgencia es una señal de alerta, y que ninguna empresa legítima exige decisiones inmediatas bajo presión.

Quiénes son las principales víctimas de estas estafas

Estudios recientes sobre comportamiento de consumo indican que más de la mitad de los adultos estadounidenses planea viajar durante las fiestas, lo que amplía el universo de potenciales afectados.

Las autoridades detectaron un aumento de denuncias tanto en viajeros frecuentes como en adultos mayores, un grupo especialmente vulnerable a técnicas de ingeniería social.