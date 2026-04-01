Las autoridades aeroportuarias endurecieron los controles y establecieron un nuevo esquema que penaliza a quienes no presenten la documentación correcta en el momento del embarque. En este contexto, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) puso en marcha un sistema que obliga a pagar una tarifa adicional a los viajeros que no cuenten con una identificación válida. La medida ya se aplica en los controles de seguridad y redefine las condiciones para volar dentro del país. Desde febrero, los pasajeros que lleguen al control de seguridad sin una identificación aceptada —como la REAL ID o el pasaporte— deberán someterse a un sistema alternativo de verificación. Este procedimiento, conocido como ConfirmID, permite validar la identidad del viajero, pero tiene un costo de USD 45 y solo cubre un período de hasta 10 días de viaje. Además, quienes utilicen esta opción podrían enfrentar demoras significativas antes de ingresar a la fila de seguridad, lo que aumenta el riesgo de perder el vuelo. Según explicó la TSA, esta tarifa busca cubrir los costos del proceso adicional y evitar que recaigan sobre los contribuyentes. Para no pagar la tarifa, los viajeros deben presentar una identificación válida en el control aeroportuario. Entre las opciones aceptadas se encuentran: De acuerdo con el organismo, más del 94% de los pasajeros ya utiliza alguno de estos documentos, lo que les permite evitar cargos adicionales y agilizar el paso por seguridad. La TSA recomienda a todos los viajeros tramitar la REAL ID a través del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de su estado. Este documento se convirtió en la forma más sencilla de atravesar los controles sin inconvenientes. Quienes no cuenten con una identificación válida pueden pagar la tarifa en línea antes del viaje o hacerlo en el aeropuerto. Sin embargo, las autoridades advierten que este proceso puede generar esperas prolongadas y complicaciones que incluso podrían derivar en la pérdida del vuelo.