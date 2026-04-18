La lluvia de meteoritos más importante que llegará en lo que va del año está a punto de alcanzar su punto máximo. Las Líridas, el fenómeno astronómico más antiguo que se registra en la historia, tendrán su noche pico entre el martes 21 y el miércoles 22 de abril, con una actividad de hasta 20 meteoros por hora visibles desde distintas zonas de Estados Unidos. Es además la primera lluvia de meteoros significativa desde las Cuadrántidas de enero. Este evento cobra especial relevancia porque la fase lunar juega a favor de los observadores: el pico coincide con una luna creciente, lo que reduce la interferencia lumínica y maximiza la visibilidad. Los expertos del sitio especializado EarthSky destacan que se trata de uno de los eventos de este tipo más longevos conocidos por la humanidad, con registros que se remontan a hace 2.700 años. La ventana ideal para observar las Líridas es durante la segunda mitad de la noche del martes 21 al miércoles 22 de abril. A medida que el punto radiante —ubicado cerca de la constelación Lyra— asciende en el cielo, mayor será la cantidad de meteoros visibles. Aunque parecen originarse en esa constelación, los destellos pueden aparecer en cualquier parte del firmamento. Según pronósticos de AccuWeather, las mejores condiciones meteorológicas se concentran en el suroeste, las Grandes Llanuras y el Medio Oeste, donde el cielo permanecerá mayormente despejado. En el este del país habrá pausas entre las nubes que permitirán algo de observación, aunque el noreste podría ver su visibilidad reducida. La costa del Golfo y el noroeste también podrían registrar interferencia de nubes en algunos momentos. La lluvia de meteoritos de las Líridas de 2026 llega con una ventaja que no siempre se repite: la luna creciente no opacará el espectáculo. Ese contraste será especialmente notorio si se compara con las Líridas de 2027, cuando una luna casi llena reducirá significativamente la visibilidad. Este año, la oscuridad del cielo nocturno favorece la observación incluso desde zonas con contaminación lumínica moderada. Para quienes no puedan observarlas, el esperar no será largo: las Eta Acuáridas, la siguiente lluvia de meteoros del calendario, tendrán su pico la noche del martes 5 al miércoles 6 de mayo. Mientras tanto, las Líridas ofrecen la primera oportunidad real de observación astronómica masiva en más de tres meses para los hispanohablantes en Estados Unidos.