El pasaporte es uno de los documentos más relevantes en todo el mundo y cada país existe un determinado plazo de vigencia.

El pasaporte es uno de los documentos más relevantes en todo el mundo y en cada país existe un determinado plazo de vigencia. Pasado este tiempo, el documento pierde validez y es necesario renovarlo, un trámite que se recomienda hacer con tiempo y no sobre una fecha de viaje.

En Estados Unidos, el pasaporte se debe renovar de forma obligatoria cada 10 años y quienes no lo hagan podrían quedar inhabilitados para viajar hasta que realicen el trámite.

El pasaporte se debe renovar de forma obligatoria cada 10 años. El Cronista | Shutterstock y EFE

Por orden del gobierno, todas estas personas deberán renovar el pasaporte

Quienes hayan solicitado o renovado su pasaporte en junio del 2016, ya deben pedir una renovación de este documento porque el mismo ya perdió su vigencia. Las personas a las que todavía les queden unos meses de vigencia, se les recomienda no esperar a que llegue el último día para no quedarse sin pasaporte.

Si en cambio:

Su pasaporte se emitió cuando tenía menos de 16 años

Su pasaporte se emitió hace 15 años o más

Su pasaporte está dañado, perdido o fue robado

Su pasaporte no tiene su nombre legal y usted no tiene un documento legal para probar el cambio de nombre

Debe solicitar un nuevo pasaporte porque no podrá acceder al trámite de renovación.

Quedarán inhabilitadas para viajar por un tiempo indeterminado: ¿Cómo renovar el pasaporte para poder seguir viajando internacionalmente?

Existen varias formas de renovar el pasaporte. En todos los casos, si se planea viajar en el corto plazo, se recomienda solicitar una de las opciones para acelerar el proceso.

Por correo postal

Se debe completar el Formulario DS-82 para la renovación del pasaporte, y enviarlo junto con:

El pasaporte que desea renovar

Fotografía para pasaporte

Además se debe pagar la tarifa correspondiente y si se cambió el nombre, se debe incluir entre los documentos una copia certificada de su acta de matrimonio u orden judicial.

Por la web

El primer paso es tener una cuenta en MyTravelGov. Una vez dentro del sistema se debe seleccionar la opción para renovar el pasaporte y completar la información que se solicita.

El sistema le pedirá información sobre el documento a renovar y la imagen para el pasaporte. Esta debe cumplir con los estándares oficiales de pasaporte estadounidense.

Después se le pedirá que firme de manera digital y que realice el pago del trámite. Cuando envíe la solicitud, recibirá correos electrónicos al mail proporcionado con una confirmación de recepción, estado del pago, y actualizaciones sobre el procesamiento del trámite.

¿Cuáles son los estándares para las fotos del pasaporte?

Los requisitos técnicos para la foto del pasaporte son:

Formato cuadrado (alto = ancho).

Tamaño mínimo: 600 x 600 píxeles .

Tamaño máximo: 1200 x 1200 píxeles .

A color, en espacio de color sRGB.

Archivo JPG, JPEG, PNG, HEIC o HEIF.

Peso del archivo entre 54 KB y 10 MB.

En cuanto a las condiciones, la persona debe mirar directamente a la cara, con una expresión facial neutra o una sonrisa muy leve, con ambos ojos abiertos y visibles, la boca cerrada y el rosto visible. El fondo debe ser liso y claro, blanco o casi blanco, sin sombras ni objetos de fondo.

Se aconseja ropa de uso diario, y se prohíben uniformes, sombreros ni nada que cubra la cabeza. Tampoco se puede usar ropa blanca. En caso de utilizar lentes, se deben retirar para la foto.







