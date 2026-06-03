En la sesión de apertura de este miércoles, 3 de junio de 2026,del Euro cotiza a 0.86 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.14% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro cayó un 1,16%, mientras que en el último año subió un 49,04%, señalando una corrección reciente dentro de una tendencia anual claramente alcista.

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Conocé la cotización de este miércoles, 3 de junio de 2026.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 2.54%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que su volatilidad anual es del 6.12%.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, registrando su tercer día consecutivo de aumentos. Este comportamiento sugiere que la moneda europea sigue fortaleciéndose frente a otras divisas en el mercado internacional.

En los días anteriores, la tendencia se mantuvo al alza, lo que refuerza la posibilidad de que esta dinámica continúe en el corto plazo. Los inversores parecen estar optimistas, lo que también puede ser un indicativo de estabilidad económica en la zona del Euro.

El análisis de esta tendencia revela que factores económicos y políticos están influyendo favorablemente en la confianza de los inversores hacia el Euro.

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¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar euro en Estados Unidos?

Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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