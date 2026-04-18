El gobierno chino confirmó, a través del sitio web oficial de su ejército, la instalación de un algoritmo de inteligencia artificial en la fragata de misiles guiados Qinzhou, una incorporación que describió como “un salto mayor en la capacidad de combate integrado”. El sistema elimina puntos ciegos durante enfrentamientos de defensa aérea y refuerza la potencia ofensiva de los misiles a bordo. La medida integra una estrategia más amplia del Ejército Popular de Liberación para incorporar IA en todas las ramas de su estructura militar. Desde 2019, los libros blancos de defensa del país ya contemplaban el concepto de “guerra inteligentizada”, aunque analistas advierten que China aún no alcanzó la paridad con Estados Unidos en capacidad de IA militar. La fragata Qinzhou, segunda unidad de la clase Type 054B incorporada a la flota china, realizó ejercicios de combate en el Mar del Sur de China, zona en disputa con otros cinco gobiernos. El algoritmo de IA optimiza la detección y respuesta a amenazas aéreas en tiempo real, reduciendo márgenes de error en situaciones de alta tensión. Según analistas del Instituto Australiano de Política Estratégica, la IA también avanza en las operaciones espaciales y cibernéticas del EPL. En el espacio permite gestionar maniobras orbitales complejas; en el ciberespacio, planificar operaciones contra infraestructura crítica enemiga. El Instituto de Guerra Moderna de West Point calificó en marzo la ventaja estadounidense en IA militar como “dominante”: Estados Unidos supera los 4.000 centros de datos frente a unos 400 en China y las restricciones de exportación de semiconductores avanzados implementadas hace cuatro años limitan el acceso de Beijing al hardware necesario para escalar esa tecnología. Investigadores de las universidades de Georgetown y Tsinghua coinciden en que el EPL enfrenta obstáculos estructurales: su cultura de mando centralizada choca con la toma de decisiones descentralizada que requieren las operaciones habilitadas por IA y carece del volumen de datos operacionales acumulados por las fuerzas estadounidenses en décadas de guerras expedicionarias.