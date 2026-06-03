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Las autoridades fiscales en Estados Unidos cuentan con distintos mecanismos para controlar el cumplimiento tributario de ciudadanos y extranjeros. Aunque gran parte de los procesos se realiza de manera digital o por correo, existen situaciones donde los controles pueden avanzar directamente hasta el domicilio del contribuyente.
El Gobierno visitará con sus funcionarios los hogares de estas personas
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) y otros funcionarios fiscales pueden realizar visitas presenciales a hogares o negocios en casos donde:
- Existen deudas fiscales prolongadas
- El contribuyente no respondió avisos oficiales
- Hay inconsistencias en declaraciones
- Se requiere verificar información financiera o patrimonial
Las visitas forman parte de los procedimientos de control y fiscalización.
Qué facultades legales tienen los funcionarios federales durante una visita
Durante estos controles, los agentes pueden:
- Entregar documentación oficial
- Solicitar información adicional
- Confirmar identidad y domicilio
- Verificar datos relacionados con impuestos pendientes
En algunos casos también buscan avanzar en procesos de cobro.
¿Las visitas son automáticas?
Generalmente, el IRS:
- Envía múltiples notificaciones oficiales
- Informa la deuda o inconsistencia detectada
- Otorga plazos para responder o regularizar