Las autoridades fiscales en Estados Unidos cuentan con distintos mecanismos para controlar el cumplimiento tributario de ciudadanos y extranjeros. Aunque gran parte de los procesos se realiza de manera digital o por correo, existen situaciones donde los controles pueden avanzar directamente hasta el domicilio del contribuyente.

El Gobierno visitará con sus funcionarios los hogares de estas personas

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) y otros funcionarios fiscales pueden realizar visitas presenciales a hogares o negocios en casos donde:

Existen deudas fiscales prolongadas

El contribuyente no respondió avisos oficiales

Hay inconsistencias en declaraciones

Se requiere verificar información financiera o patrimonial

Las visitas forman parte de los procedimientos de control y fiscalización.

El IRS y otros funcionarios pueden realizar visitas domiciliarias para verificar el cumplimiento de obligaciones tributarias. Fuente: El Cronista. Wikimedia Commons | ChatGPT

Qué facultades legales tienen los funcionarios federales durante una visita

Durante estos controles, los agentes pueden:

Entregar documentación oficial

Solicitar información adicional

Confirmar identidad y domicilio

Verificar datos relacionados con impuestos pendientes

En algunos casos también buscan avanzar en procesos de cobro.

¿Las visitas son automáticas?

Generalmente, el IRS: