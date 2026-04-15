El centro de Estados Unidos se prepara para nuevas jornadas de lluvias intensas y tormentas con actividad eléctrica, que estarán acompañadas en muchos casos de peligrosas ráfagas de viento. Si bien el riesgo más alto de la semana estaba pronosticado para ayer martes, el clima severo continuará durante todo el día de hoy y al menos 48 horas más. Especialistas de AccuWeather indican que el riesgo de clima severo durante el día de hoy se mantiene para el centro del país, aunque granizo, aguaceros, tornados aislados y ráfagas de viento peligrosas podrían tener lugar desde zonas del norte de Texas hasta Michigan y el norte de Ohio. Las ráfagas de viento variarán entre los 100 y los 110 km/h. Según los pronósticos, las siguientes ciudades tienen alerta de clima severo Para el jueves el riesgo de clima severo disminuirá, no obstante, persisten las proyecciones de lluvias para los valles del Misisipi y Ohio, con grandes ráfagas de viento y caída de agua. En esa línea, los especialistas indican que diversas tormentas pueden volverse severas, sin embargo, no serán las más frecuentes. El panorama volverá a cambiar el viernes, donde el riesgo de clima severo generalizado regresa con una nueva tormenta que saldrá del noreste del país y se adentrará en las llanuras. Ese día, los vientos rondarán entre los 90 y los 105 km/h con tormentas que pueden extenderse desde Texas hasta el oeste de Wisconsin. El consejo es mantenerse alerta a las actualizaciones meteorológicas en caso de que haya nuevos avisos importantes.