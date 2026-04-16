Un sistema meteorológico de gran escala comienza a tomar forma en Estados Unidos y encendió las alertas por lluvias intensas y persistentes. Los pronósticos anticipan un evento prolongado que podría extenderse durante al menos 48 horas consecutivas. El fenómeno estará acompañado por tormentas eléctricas, acumulados significativos de agua y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 65 km/h, generando riesgo de inundaciones repentinas y complicaciones en varias regiones. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que un frente frío avanzará lentamente, favoreciendo la formación de tormentas repetidas sobre las mismas áreas. Esta dinámica incrementa el riesgo de precipitaciones acumuladas en corto tiempo. Según el Centro de Predicción Meteorológica, el sistema estará alimentado por aire cálido y húmedo proveniente del Golfo, lo que potenciará lluvias intensas y sostenidas en varios estados del sur y del valle del Mississippi. Además, se espera que la actividad tormentosa se mantenga activa durante dos días seguidos, con episodios de lluvias fuertes que podrían repetirse en intervalos cortos, aumentando el riesgo de saturación del suelo. Los especialistas señalaron que este tipo de eventos prolongados suele derivar en inundaciones repentinas, especialmente en zonas urbanas o con drenaje deficiente. En episodios recientes, acumulados de entre 3 y 6 pulgadas ya provocaron impactos significativos en pocos días. A esto se suman ráfagas de viento que podrían alcanzar los 65 km/h, como suele ocurrir en determinadas zonas ante estos escenarios. El patrón meteorológico también favorece la formación de tormentas eléctricas intensas, con lluvias torrenciales en lapsos breves, reduciendo la visibilidad y generando condiciones peligrosas en rutas. El foco principal del sistema se ubica en el sur de Estados Unidos, con impacto potencial en Texas, Luisiana y el valle inferior del Mississippi, aunque la inestabilidad podría extenderse hacia otras regiones cercanas. Los pronósticos indican que la combinación de humedad elevada, convergencia atmosférica y avance lento del frente será clave para sostener las lluvias durante al menos dos días continuos.