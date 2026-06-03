Walmart recopila datos de millones de clientes a través de múltiples métodos: historial de compras, comportamiento de navegación, patrones de escritura e incluso información biométrica. La cadena advirtió oficialmente que rastrea a quienes usan Walmart Marketplace —la plataforma donde terceros venden en Walmart.com— pero el seguimiento también opera dentro de sus tiendas físicas.

El alcance es masivo: la empresa procesa unos 200.000 millones de filas de información transaccional cada pocas semanas, según datos de la firma de investigación Forrester. Esos datos se cruzan con variables externas como reportes del clima, tendencias en redes sociales, precios de combustible y eventos locales para construir perfiles de consumidor detallados.

¿Qué datos rastrea Walmart y cómo lo hace?

La política de privacidad oficial de Walmart detalla una lista extensa de información que la cadena puede recopilar de sus clientes. Va desde datos básicos como nombre, dirección y número de teléfono hasta información financiera, historial de compras, geolocalización del dispositivo y patrones de escritura para distinguir humanos de bots.

El documento también contempla datos biométricos —huella dactilar, geometría facial, escaneo de iris y palma— así como antecedentes penales, información demográfica detallada (ingresos del hogar, cantidad de hijos, vehículos en propiedad) y el contenido de conversaciones con el chatbot de la compañía.

Categorías de datos que Walmart declara recopilar:

Identificadores personales: nombre, dirección, email, documentos de identidad

Actividad online: navegación, búsquedas, patrones de escritura, interacciones con anuncios

Información comercial: historial de compras, devoluciones, reseñas, datos del vehículo si usa el Auto Care Center

Datos financieros: números de tarjeta de crédito y débito, cuentas bancarias

Biometría: huella, geometría facial, iris, palma de la mano

Geolocalización: ubicación del dispositivo, que puede ser precisa si el usuario da su consentimiento

Información sensorial: fotografías, grabaciones de audio y video

Antecedentes: verificaciones de antecedentes penales

Inferencias: preferencias, comportamiento de compra, aptitudes e inteligencia inferida

La política de privacidad oficial de Walmart detalla una lista extensa de información que la cadena puede recopilar de sus clientes. Freepik

¿Quiénes están a salvo y qué hace Walmart con esa información?

Los únicos clientes que escapan al rastreo son quienes pagan en efectivo en tienda física, no tienen la app instalada, no se conectan al Wi-Fi del local y no poseen cuenta en Walmart.com. Cualquier otro punto de contacto digital habilita el seguimiento.

Los datos recopilados se usan principalmente con fines publicitarios. En 2024, Walmart Connect firmó un acuerdo con Disney para cruzar información de clientes con Disney+ y Hulu, permitiendo que anunciantes muestren publicidad personalizada a compradores mientras consumen contenido en streaming. La iniciativa abarca a los 145 millones de personas que compran en Walmart cada semana.

¿Cómo reducir la exposición?