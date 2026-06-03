Mientras los grandes clubes europeos concentran habitualmente los proyectos más ambiciosos del fútbol, un equipo del ascenso español sorprendió al anunciar una de las inversiones deportivas más importantes de los últimos años. La institución planea levantar un estadio de última generación que promete transformar por completo la infraestructura deportiva de la región.

Un equipo del ascenso construirá el mega estadio más moderno

Se trata del Marbella FC, que impulsa la construcción de un nuevo complejo deportivo valorado en más de 115 millones de euros y destinado a convertirse en uno de los recintos más modernos de España.

El equipo español, que milita en la tercera categoría de su país, busca dejar atrás su actual infraestructura para dar paso a un estadio completamente nuevo, diseñado bajo estándares internacionales. El proyecto contempla:

Un estadio de última generación

Áreas comerciales y de entretenimiento

Espacios gastronómicos

Infraestructura tecnológica avanzada

Servicios para eventos durante todo el año

Un equipo del ascenso construirá un súper estadio e invertirá 115 millones de euros. Fuente: Archivo. Marbella FC

Invertirán más de 115 millones de euros y será la nueva joya arquitectónica del deporte

La magnitud económica del proyecto sorprendió al mundo deportivo. La inversión prevista supera los 115 millones de euros, una cifra poco habitual incluso para numerosos clubes de categorías superiores.

Los primeros diseños muestran un recinto moderno con: