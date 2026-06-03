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Las predicciones meteorológicas anticiparon que durante toda esta semana una gran seguidilla de tormentas severas impactará sobre el centro de Estados Unidos. Expertos advierten por lluvias intensas, granizo, vientos dañinos, algunos tornados y la posibilidad de que se produzcan inundaciones repentinas.
Estas tormentas afectarán principalmente a las Grandes Llanuras y al valle del río Misisipi, donde las precipitaciones podrían repetirse de manera continua.
Alerta por 96 horas de tormentas: las predicciones meteorológicas
De acuerdo con lo señalado por expertos de AccuWeather, cada jornada estará marcada por chaparrones, tormentas eléctricas y fenómenos severos en diferentes partes del centro del país.
Las zonas en alerta hoy miércoles 3 de junio
Para hoy miércoles la actividad severa se ubicará hacia el este y alcanzará sectores de Minnesota. Pueden desarrollarse tormentas desde la frontera con Canadá en Dakota del Norte y Minnesota hasta el noroeste de Kansas y el noreste de Colorado.
Las zonas en alerta para el jueves 4 de junio
Este día la principal amenaza se concentrará sobre las Altas Llanuras
Las áreas más afectadas incluirán:
- El centro y sudeste de Montana
- El sudoeste de Dakota del Norte
- El noreste de Colorado
Las tormentas podrán generar granizo de gran tamaño y fuertes ráfagas de viento que ronden o superen los 80km/h.
Las zonas en alerta durante el viernes 5 y el fin de semana
Los expertos indican que, durante estos días, el riesgo se desplazará hacia
- El centro y este de Texas
- Gran parte de Oklahoma
- Luisiana
- El oeste de Arkansas
El consejo es mantenerse alerta a las actualizaciones meteorológicas en caso de que exista algún cambio importante.