En la sesión de apertura de este miércoles, 3 de junio de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.3 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.03% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del peso mexicano retrocedió -0.36% y en el último año acumula una caída de -7.19%, lo que sugiere una tendencia de depreciación reciente y prolongada.

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Conocé la cotización de este miércoles, 3 de junio de 2026.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 4.20%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.59%.

Hoy, la cotización del Peso mexicano presenta una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta ligera mejoría refleja una confianza incrementada en la economía local y un posible fortalecimiento frente al dólar.

Por otro lado, si consideramos el dato de tendencias en los últimos días, es evidente que esta valorización ha sido constante, lo que sugiere una estabilidad favorable para los inversores.

En análisis, esta tendencia alcista puede interpretarse como un signo de recuperación económica y optimismo en los mercados.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar peso mexicano en USA

para finalizar, en EE. UU. compara tipos de cambio y comisiones, evita kioscos de aeropuerto, usa cajeros o bancos confiables, considera tarjetas sin recargo internacional y lleva solo el efectivo necesario.