En la apertura de mercados de este miércoles, 3 de junio de 2026 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.62 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 2.18%.

La cotización del quetzal guatemalteco registró variaciones de 2.21% en la última semana y 1.70% en el último año.

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Conocé la cotización de este miércoles, 3 de junio de 2026.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana ha alcanzado un 24.18%, superando la volatilidad anual del 20.18%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento en su valor en comparación con los días anteriores. Este comportamiento se ha mantenido constante durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda local.

La estabilidad de esta tendencia podría estar influenciada por factores económicos internos y externos, como el flujo de remesas y las estrategias comerciales. Si la tendencia sigue en ascenso, podría significar un impacto favorable en la economía del país.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos?

Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este miércoles, 3 de junio de 2026. KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Recomendaciones para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA

para finalizar, en EE. UU. compara tipos de cambio y comisiones, evita kioscos de aeropuerto, usa cajeros o bancos confiables, considera tarjetas sin recargo internacional y lleva solo el efectivo necesario.