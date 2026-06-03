En la apertura de mercados de este miércoles, 3 de junio de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,571.3 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.16%.

En el mercado del peso colombiano, la cotización retrocedió -1.77% en la última semana y acumula una caída de -8.40% en el último año, señalando una tendencia bajista reciente y prolongada.

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Conocé la cotización de este miércoles, 3 de junio de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 20.57%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 13.16%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en el primer día, reflejando un aumento con respecto a los días pasados. Este ascenso puede interpretarse como un signo de fortalecimiento de la moneda en el mercado.

En contraste, si observamos que el dato es negativo en algún momento, indicaría que la tendencia es a la baja, lo cual podría generar preocupación entre los inversionistas. En general, la tendencia hacia el fortalecimiento del peso podría estar impulsada por factores económicos favorables.

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¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este miércoles, 3 de junio de 2026. KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

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