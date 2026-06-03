En la sesión de apertura de este miércoles, 3 de junio de 2026,del Peso dominicano cotiza a 57.96 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.36% en relación con el día anterior.

El Peso dominicano registró una leve caída en la última semana (-0.21%) y un descenso más marcado en el último año (-7.06%), indicando una tendencia reciente de depreciación.

El Mundial no se quedará en la sala: KPMG revela la mina de oro que los restaurantes buscan explotar en 2026

Conocé la cotización de este miércoles, 3 de junio de 2026.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana, con un 4.47%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 11.05%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso dominicano hoy presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor de manera constante.

En contraste, si el dato de 1 hubiese sido negativo, esto habría sugerido una tendencia a la baja en la cotización. Sin embargo, la estabilidad actual muestra un mejor panorama económico para el Peso dominicano.

El análisis revela que la tendencia positiva de la cotización del Peso dominicano sugiere una mayor confianza en la economía local y una posible atracción de inversiones.

El Mundial no se quedará en la sala: KPMG revela la mina de oro que los restaurantes buscan explotar en 2026

Conocé la cotización de este miércoles, 3 de junio de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

El IMSS los ‘mata’ en papel y los deja sin ingresos: El caos administrativo que detona 302 mil juicios por pensiones

Conocé la cotización de este miércoles, 3 de junio de 2026.

Recomendaciones para cambiar peso dominicano en Estados Unidos