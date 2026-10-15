Es un truco sencillo de aplicar y que se aconseja realizar al menos una vez al año.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos explica que las fugas de agua pueden aparecer con el paso del tiempo y no sólo representan un desperdicio, sino que además pueden causar importantes daños en la vivienda.

Para prevenir esto es fundamental realizar controles periódicos para detectarlas. Cuando se trata del inodoro, existe un truco sencillo de poner en práctica que lleva sólo 10 minutos y puede advertir este problema.

El truco que la EPA recomienda para detectar fugas en el inodoro

La instrucción es muy sencilla : se deben colocar unas gotas de colorante alimentario o una pastilla que tiña adentro del tanque del inodoro para luego aguardar 10 minutos ,

Si el color que se colocó en el tanque comienza a verse en la taza del inodoro cuando nunca se apretó el botón, esto significa que existe una fuga.

Se recomienda aplicar este truco al menos una vez por año para detectar las conocidas como “fugas silenciosas” y poder accionar para solucionarlas. Una vez se haya corroborado, es importante tirar la cadena para evitar manchas en el interior de la mochila.

Este truco permite detectar fugas silenciosas.

Otros puntos recomendados para evitar fugas en el inodoro

Además, se indica que las válvulas de descarga del inodoro deberían cambiarse al menos una vez cada 5 años para preservar el sellado y se recomienda estar atento a otras piezas que puedan presentar fallas para sustituirlas lo antes posible.

Señales que pueden alertar sobre una fuga de agua

Otro consejo de la EPA es comparar la factura mensual de agua con la del mismo mes el año anterior para detectar montos irrazonablemente altos.

Según la agencia, una familia de 4 personas que no utiliza agua en el exterior durante el invierno puede tener una fuga si su consumo de agua supera los 12,000 galones.

También se aconseja leer el medidor en un momento donde no se esté utilizando agua para luego volver a mirarlo dos horas después, si la medición cambió es posible que haya una fuga a la que prestar atención.