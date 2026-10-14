Una vivienda de 27 metros cuadros construida con bloques plásticos reciclado y equipada con soluciones sustentables se convirtió en el nuevo hogar de una familia en Brasil. La casa se montó en apenas 15 horas y forma parte de un proyecto que busca mejorar las condiciones habitacionales de las personas en situación de vulnerabilidad.

La beneficiaria fue Rejane Alves de Souza, una mujer de 45 años, madre de 9 hijos y abuela de 12 nietos. Luego de atravesar problemas de salud y perder su empleo, se trasladó a la comunidad de Porto de Areia, en Carapicuíba, en la región metropolitana de San Pablo, donde encontró una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida.

La iniciativa, denominada Moradia Semente Eco Sustentável, fue impulsada por la organización social TETO Brasil junto con empresas y otras organizaciones. Además de reutilizar residuos plásticos en la estructura, la vivienda incorpora paneles solares, captación de agua de lluvia y un sistema de tratamiento de aguas residuales.

¿Quién es la mujer de 45 años que recibió la casa y cómo cambió su vida?

Rejane Alves de Souza perdió su trabajo a raíz de una artrosis lumbar y debió mudarse a Porto de Areia, una comunidad de Carapicuíba donde la organización TETO Brasil desarrolla iniciativas habitacionales. La mujer también atravesó un cáncer y buscaba una mayor estabilidad para cuidar su salud y la de su hijo menor.

Antes de recibir la vivienda, vivía en una construcción precaria ya que, según la información difundida por Fuplastic, su hijo había sufrido burlas en la escuela por las condiciones del lugar donde vivían. En este sentido, Rejane no fue solo la destinataria del proyecto, sino que participó en la construcción junto con integrantes de TETO.

La vivienda tiene 27 metros cuadrados y fue entregada en Brasil a una mujer que atravesó problemas de salud y dificultades económicas. TETO Brasil

La vivienda se entregó el 1 de julio de 2023 y fue la primera unidad de la versión ecológica del programa Moradia Semente, orientado a familias que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad habitacional.

¿Cómo construyeron la casa en solo 15 horas con dos toneladas de plástico reciclado?

La rapidez del montaje se explica por el sistema modular usado para levantar la estructura donde, en lugar de depender exclusivamente de los métodos tradicionales de construcción, las paredes se armaron con bloques de plástico reciclado que se encastran entre sí.

Los bloques fueron desarrollados por la empresa Fuplastic y permitieron aprovechar dos toneladas de residuos plásticos, como envases de leche, jugo y pasta dental, para construir la vivienda en 15 horas, según la información publicada por la compañía y por el medio brasilero CicloVivo.

¿Cómo es la vivienda sustentable que tiene paneles solares y un sistema de tratamiento de aguas residuales?

La casa tiene una superficie de 27 metros cuadrados y está organizada en tres ambientes; una sala integrada con la cocina, un dormitorio y un baño, cuenta con puertas, ventanas, instalación eléctrica y conexiones de agua.

Asimismo, está integrada por paneles solares para generar electricidad, canaletas para captar la lluvia y un sistema formado por un biodigestor y una zanja de infiltración para tratar las aguas residuales que aportó la ONG Biosaneamiento.