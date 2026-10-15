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El vinagre y el agua son una alternativa casera para limpiar los vidrios de las ventanas.

Mantener los vidrios de las ventanas limpios es una de las tareas habituales del hogar. Aunque existen distintos productos comerciales para hacerlo, también hay alternativas caseras que pueden prepararse con ingredientes cotidianos, como el vinagre y el agua.

Según explica la Universidad de Arkansas, el vinagre puede utilizarse para limpiar ventanas y espejos, ya que su acidez ayuda a eliminar depósitos minerales y manchas.

A través de su Servicio de Extensión Cooperativa, la institución comparte recetas de limpiadores caseros, entre ellas, una preparación que consiste en mezclar vinagre y agua en un pulverizador para aplicarla sobre los vidrios.

¿Para qué sirve rociar vinagre en los vidrios de las ventanas?

De acuerdo con la Universidad, el vinagre es una alternativa que puede utilizarse para la limpieza de superficies de vidrio.

Su principal característica es la acidez, que ayuda a eliminar determinados residuos, como los depósitos minerales, el óxido y las manchas de agua dura.

La institución incluye este ingrediente entre las alternativas para preparar limpiadores caseros destinados a ventanas y espejos.

¿Cómo preparar la mezcla de vinagre y agua para limpiar las ventanas?

La Universidad de Arkansas recomienda una receta sencilla que requiere solamente dos ingredientes:

3 cucharadas de vinagre.

1 cuarto de galón de agua (aproximadamente 946 mililitros).

Para preparar el limpiador, se deben mezclar ambos ingredientes en un recipiente con pulverizador y aplicar con normalidad. Como consejo adicional, la institución menciona el uso de papel de diario para conseguir un acabado sin marcas.

También indica que, si se necesita una solución más concentrada, se puede preparar una mezcla con partes iguales de vinagre y agua.

La Universidad de Arkansas recomienda el vinagre como alternativa para limpiar ventanas y espejos. Imagen creada con ChatGPT - El Cronista

¿Qué otras mezclas recomienda la Universidad de Arkansas para limpiar los vidrios?

Además de la preparación básica, la institución comparte otras dos alternativas para la limpieza de ventanas.

Vinagre, agua y almidón de maíz

1/4 de taza de vinagre.

1 cucharada de almidón de maíz.

1 cuarto de galón de agua tibia (aproximadamente 946 mililitros).

Los ingredientes deben mezclarse en un pulverizador.

Vinagre, agua y detergente líquido

3 cucharadas de vinagre.

2 tazas de agua.

Entre 1/4 y 1/2 cucharadita de detergente líquido.

En este caso, la universidad recomienda colocar los ingredientes en un pulverizador y agitar la mezcla. Esta preparación está indicada especialmente para ventanas que presentan mayor suciedad.

Por último, la Universidad aconseja preparar las mezclas en lugares ventilados y no combinar lavandina con otros productos químicos.