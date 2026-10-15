Rociar vinagre blanco en el parabrisas limpia grasa, insectos y manchas de agua, y ayuda a prevenir la escarcha de la mañana.

El parabrisas es una de las partes del auto que más sufre el día a día: recibe grasa, polvo, restos de insectos, excrementos de pájaros y, en invierno, la molesta escarcha de la mañana. Para todo eso se popularizó un truco casero simple y barato: rociarlo con vinagre blanco.

Para qué sirve rociar vinagre en el parabrisas del auto

El vinagre blanco es una solución de ácido acético en agua, y esa acidez le da dos usos concretos sobre el vidrio del auto.

El primero y más efectivo es la limpieza. El ácido acético corta la grasa y disuelve los minerales del agua dura, esos que dejan las manchas blanquecinas tras la lluvia o el lavado. Por eso funciona bien contra los restos de insectos, los excrementos de pájaros, la savia pegajosa de los árboles y las marcas de agua que el limpiaparabrisas no termina de sacar.

El segundo uso, más estacional, es ayudar a prevenir la escarcha. Rociar una solución de vinagre y agua sobre el vidrio la noche anterior, en las mañanas frías, ayuda a demorar la formación de hielo y escarcha. La explicación es la misma por la que se echa sal en las rutas: las sustancias disueltas bajan el punto de congelación del agua, de modo que al vidrio le cuesta más congelarse.

Paso a paso: cómo aplicarlo correctamente

El procedimiento es sencillo y cambia apenas según el objetivo:

Para limpiar:

Mezclar vinagre blanco y agua en partes iguales en un rociador

Aplicar sobre el vidrio

Pasar un paño de microfibra, que arrastra la suciedad sin rayar

Para prevenir la escarcha:

Usar una proporción más cargada de vinagre (suele recomendarse alrededor de tres partes de vinagre por una de agua)

Rociar el parabrisas la noche anterior a una mañana fría

En ambos casos, aplicar la solución solo sobre el vidrio, evitando que chorree sobre la pintura, los plásticos o las gomas. Si cae vinagre sobre la carrocería o las partes cromadas, limpiarlo enseguida con un paño.

Más allá de la comodidad, mantener el parabrisas limpio y despejado es una cuestión de seguridad. Foto: ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA. Imagen generada con Gemini IA

Por qué conviene hacerlo

Más allá de la comodidad, mantener el parabrisas limpio y despejado es una cuestión de seguridad: la visibilidad es clave para manejar, y un vidrio con grasa, marcas de agua o escarcha genera reflejos y zonas opacas que molestan, sobre todo de noche o a contraluz.

El vinagre ofrece una forma barata y a mano de resolverlo, con un producto que casi todos tienen en casa y sin los químicos fuertes de algunos limpiadores comerciales.