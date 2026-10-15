El vinagre blanco puede ayudar a remover las manchas de agua dura que se acumulan alrededor de la canilla

Las canillas de la cocina y del baño pueden acumular manchas blancas que resultan difíciles de quitar con una limpieza habitual. Dichos residuos suelen aparecer cuando el agua se evapora y deja minerales adheridos a la superficie, por lo que el vinagre blanco se utiliza como una alternativa para facilitar su eliminación.

Este truco casero posee una explicación química ya que el vinagre contiene ácido acético, una sustancia que puede reaccionar con el carbonato de sodio, uno de los compuestos presentes en las incrustaciones de agua dura.

Cabe destacar que su aplicación requiere de ciertos cuidados para limpiar las superficies sin deteriorarlas.

Para qué sirve rociar vinagre sobre las canillas del hogar

El vinagre blanco puede ayudar a remover las manchas de agua dura y los depósitos minerales que se acumulan alrededor de la base, el pico y otras partes de las canillas. En este sentido, el fabricante de grifería Delta Faucet contempla el uso de una mezcla de vinagre blanco y agua para tratar este tipo de marcas y recomienda enjuagar bien la superficie después de la limpieza.

La explicación está en la composición del vinagre, según la American Chemical Society (ACS), el ácido acético reacciona con el carbonato de calcio y produce nuevas sustancias entre ellas acetato de calcio, agua y dióxido de carbono. Esta reacción química permite comprender por qué el vinagre puede ayudar a disolver determinadas incrustaciones de minerales.

El vinagre blanco puede ayudar a remover las machas blancas que hay en las canillas. Shutterstock

Entre sus principales usos para la limpieza de las canillas se encuentran:

Reducir las manchas blancas: ayuda a remover determinados residuos minerales que quedan después de la evaporación del agua.

Aflojar las incrustaciones de sarro: su acidez facilita la disolución de depósitos que contienen carbonato de calcio.

Facilitar la limpieza en zonas difíciles: aplicado con un paño suave, permite tratar las áreas donde se acumulan residuos alrededor de las uniones y la base del grifo.

¿Cómo aplicar vinagre sobre las canillas paso a paso?

Para utilizar este método, Delta Faucet recomienda una solución compuesta por partes iguales de vinagre blanco y agua para eliminar determinadas manchas de agua dura. El paso a paso consta de: