En la sección 9B.08 del Manual de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito se establecen determinadas prohibiciones que pueden existir en algunas zonas y sus diferentes señales.

En Estados Unidos, las señales de tránsito que se utilizan en todo el país están enumeradas y ejemplificadas en el Manual de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito (MUTCD), que también establece otras normas que se deben seguir en las carreteras.

Algunas son intuitivas y fáciles de interpretar, mientras que otras pueden generar dudas por la complejidad o la cantidad de elementos presentes en la señal. La R9-15 resulta especialmente útil durante las temporadas de nieve , ya que indica en qué zonas está prohibida la circulación de un determinado tipo de vehículo.

¿Qué significa la señal de tránsito R9-15 en Estados Unidos?

La señal de tránsito R9-15 significa “Prohibido circular en motos de nieve” y su función es advertir que este tipo de vehículo no puede utilizar una determinada carretera, camino o zona de circulación.

Según el MUTCD, esta señal pertenece a la categoría de señales de exclusión selectiva de la sección 9B.08 , que indican qué tipos de vehículos o usuarios tienen prohibido circular por determinadas vías.

Se reconoce por su fondo blanco, el dibujo de una moto de nieve y el símbolo de prohibición.

En la sección 9B.08 del Manual de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito se establecen determinadas prohibiciones que pueden existir en algunas zonas y sus diferentes señales. Magnific

¿Qué se debe hacer cuando se la ve en el camino?

Si un conductor de una moto de nieve ve una señal R9-15, no debe ingresar ni continuar circulando por la vía o zona señalizada.

En estos casos, debe respetar la restricción y buscar una ruta alternativa donde esté permitido utilizar este tipo de vehículo.

¿Por qué es importante no ignorarla?

Respetar la señal R9-15 es importante porque permite identificar las vías donde la circulación de motos de nieve está restringida por las normas estatales o locales.

Según la sección 2B.45 del MUTCD, estas señales se utilizan para informar sobre restricciones de tránsito establecidas por las autoridades correspondientes. Por lo tanto, ignorar esta prohibición puede implicar sanciones, dependiendo de la legislación vigente en cada jurisdicción.