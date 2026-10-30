El error que muchos cometen al cambiar una bombilla de luz en casa: cómo reemplazarla de forma segura.

Cambiar una bombilla de luz en el hogar es una tarea que todos deben realizar al menos una vez en la vida. Esto se debe a que estos dispositivos tienen una vida útil limitada y, con el tiempo, pueden quemarse y dejar de funcionar.

En ocasiones, las bombillas no dejan de funcionar de un día para otro, sino que comienzan a parpadear o a iluminar con menor intensidad. Llegado ese punto, reemplazarlas se vuelve necesario. Para realizar esta tarea de forma segura, se deben tomar ciertas precauciones, debido a que se está trabajando con electricidad.

¿Cómo se debe cambiar la bombilla de luz en casa de forma segura?

Cuando se habla de seguridad, una de las primeras medidas que se deben tener en cuenta es asegurarse de que la corriente eléctrica esté cortada. Si se trata de una lámpara con enchufe, bastará con desconectarla. De lo contrario, se debe apagar la luz y, para mayor seguridad, cortar la electricidad del circuito correspondiente desde el tablero eléctrico.

Por otro lado, también se debe dejar enfriar la bombilla antes de comenzar a desenroscarla, particularmente si estuvo encendida recientemente.

Si se trata de una lámpara de techo o de pared ubicada a cierta altura, se recomienda utilizar una escalera firme para tener mayor estabilidad.

Luego, se debe enroscar la nueva bombilla y ajustarla cuidadosamente, sin forzarla demasiado hasta llegar al tope.

¿Cuál es el error que se suele cometer y es peligroso?

Uno de los errores más comunes es cambiar una bombilla sin antes desconectar la corriente eléctrica. Esto es peligroso porque la persona se expone a la posibilidad de recibir una descarga eléctrica, especialmente si entra en contacto con alguna parte metálica del portalámparas que esté bajo tensión.

Además, también se recomienda evitar manipular las bombillas con las manos mojadas.

Las bombillas no dejan de funcionar de un día para otro, sino que comienzan a parpadear o a iluminar con menor intensidad.

¿Cómo desechar una bombilla de luz quemada?

La forma correcta de desechar una bombilla depende del tipo de tecnología que utilice, ya que algunas pueden requerir un tratamiento especial.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) establece las siguientes recomendaciones: