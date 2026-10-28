En el Manual de Dispositivos Uniformes de Control de Tránsito (MUTCD) figura como la señal de “Flagger” (W20-7).

En las rutas de Estados Unidos hay una señal que suele aparecer cuando se acerca una zona de obra: un rombo de color naranja con la figura negra de una persona que sostiene una bandera con un brazo extendido.

Qué significa la señal de tránsito naranja con la figura negra de una persona que sostiene una bandera

La señal pertenece al grupo de dispositivos para el control temporal de tránsito, los que se usan en obras y trabajos sobre la vía. En el Manual de Dispositivos Uniformes de Control de Tránsito (MUTCD) figura como la señal de “Flagger” (W20-7), que podría traducirse como señalero o banderillero. Su mensaje es claro: más adelante hay una persona encargada de detener y habilitar el paso de los vehículos en el tramo donde se está trabajando.

La figura que sostiene una bandera es la representación tradicional de ese señalero. Hoy, en Estados Unidos, los señaleros suelen usar una paleta reversible de PARE/DESPACIO (STOP/SLOW) en lugar de una bandera, y las versiones más nuevas de la señal muestran esa paleta; pero el significado es el mismo en todos los casos: hay alguien regulando el tránsito de forma manual.

La señal indica que más adelante hay una persona encargada de detener y habilitar el paso de los vehículos en el tramo donde se está trabajando. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Por qué es importante reconocerla

Las indicaciones del señalero tienen prioridad por sobre cualquier otra señal o semáforo del lugar: si la persona indica detenerse, hay que detenerse, aunque el semáforo esté en verde o no haya otra señal de alto. Reconocer a tiempo el rombo naranja le permite al conductor bajar la velocidad, quedar atento a esas indicaciones manuales y evitar una de las situaciones más peligrosas del tránsito.